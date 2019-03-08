Hercai dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin tanıtımlarını izleyen izleyiciler büyük bir merakla Hercai ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyordu. Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği dizinin yayın tarihi belli oldu. Hercai dizisinin konusu ve oyuncularına dair merak edilen detayları sizin için derledik.

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Hercai'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hercai dizisinin yayın tarihi belli oldu. Hercai ilk bölümüyle 15 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

HERCAİ OYUNCULARI

Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

HERCAİ KONUSU

Dizinin tanıtımında, birbirini çok seven ve birbirine çok aşık iki gencin acı sonla biten hikayesi sonucunda yazılmış, zengin kültürümüzün bir ürünü olan "Bir Ay Doğar"a yer verildi. Dizinin tanıtımda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü'ne yer verildi. Yapımcılığını, Mia Yapım'ın üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" konusunu ele alacak.

HERCAİ 1. BÖLÜM FRAGMANI