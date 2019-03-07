Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çarpışma dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 14. bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Çarpışma dizisine dair merak edilen detaylar…

ÇARPIŞMA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe günlerinin sevilen dizisi Çarpışma yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler şimdi merakla Çarpışma 14. bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusuna yanıt arıyor. Çarpışma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CANSIZ, ADALI'YA GÖLGESİ KADAR YAKLAŞIYOR

Kadir ve Asiye şimdi birbirlerine, uzansalar sarılabilecek kadar yakın, ama aynı zamanda, otuz beş yıllık bir sessizlik kadar da uzaktadırlar. Kadir, annesini bulmasının önünü açmasına rağmen Zeynep'e halen kızgın, Zeynep de anlaşılamadığı için Kadir'e kırgındır.

KADİR VE ZEYNEP AŞKI YENİDEN YAKALAYACAK

Ancak mevsim ansızın kıştan bahara dönecek, Kadir ile Zeynep tam on altı yıl önce avuçlarından uçup giden aşkı yeniden yakalayacaktır. Zeynep'e saplantılı bir tutkuyla bağlı olan Veli'nin ise, Zeynep'i Kadir'e bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermekte gecikmez.

DEMİR VE YAKUP'TAN TUZAK

Diğer yanda Demir ve Yakup, Kerem'e büyük bir kumpas kurar. Kerem'in büyük bir girdabın içine sürüklenmesi artık an meselesidir. Cemre ise annesinin ölümüyle ilgili gerçeğin peşine düşer. Ancak yürüdüğü yolda Selim'i gözardı eder ve sır perdesini aralayacağını düşünürken, şoke edeci bir manzarayla karşı karşıya kalır.

ZEYNEP YENİ BİLGİLER EDİNİYOR

Zeynep de Asiye'den Kadir'le ilgili yeni ve çok önemli bilgiler edinir. Öte yandan Adalı, adım adım Cansız'ın izini sürmeye devam eder. Bir kapı diğer kapıyı açar, bir isim başka bir ismi adres gösterir. Artık büyük bir fırtınanın kopması çok yakındır. Ancak Adalı, Cansız'ın kendisine gölgesi kadar yakın ve çok iyi pusu kuran biri olduğundan habersizdir.