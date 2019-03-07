Avlu 34. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Panik sona erecek mi?

Her hafta perşembe günü Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. İzleyicileri ekran başına kitleyen son bölümde yaşanan şok etkisi yarattı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Avlu 34. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Avlu dizisine dair dikkat çeken detaylar...

AVLU 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Avlu'da Deniz'in yaşadıkları şaşırttı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in aldığı darbe içerde inanılmaz bir paniğe sebep olur. Azra ise hem Kudret'in adamları hem de polis tarafından köşeye sıkıştırılmak üzeredir. Zerrin, avluda yaşanan korkunç saldırının failini ararken cezaevi korkunç bir haberle sarsılır. Tolga'nın kurduğu plan işe yarayacak mıdır?

AZRA'DAN YENİ PLAN

Azra, başına bu çorabı öreni bulmadan cezaevine dönmemeyi aklına koymuştur. Firari olmak onu çok zorlayacaktır üstelik peşindekiler sadece emniyet görevlileri de değildir. Deniz, bir yandan Pelin'in bir yandan bebeğin iyiliğini düşünürken, Kudret tüm karanlığı ve kötülüğüyle bir şeyler karıştırmaktadır.

AVLU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Avlu dizisinin yeni bölümü 14 Mart Perşembe günü 20.00'de ekranlara gelecek.