Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm fragmanında Vedat vuruluyor!

ATV ekranlarında çarşamba günü izleyicileri ekran başına kitleyen Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Tahir ve Vedat'ın birbirine silah çekmesinin ardından gerilim iyice arttı. Şimdi izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna cevap arıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisine dair merak edilen detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin meraklıları Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla ilgili detayları araştırıyor. Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer.

SANİYE EVLATLARINA HESAP VERMEK ZORUNDA!

Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM FRAGMANI