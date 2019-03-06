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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 01:56

43. bölümde Vedat ve Tahir karşı karşıya geliyor!

Her hafta salı günü ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kitleyen dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Vedat ve Tahir karşılaşmasında neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölümü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin meraklıları . bölümle ilgili detayları araştırıyor. Sen Anlat Karadeniz 43. bölüm izle seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.

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