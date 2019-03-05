ATV CANLI YAYIN

ASIM BAYRAM NEREDE?

Tüm Türkiye günlerdir bu sorunun yanınıtını arıyor. Antalya'da kaybolan 82 yaşındaki Asım Bayram bulundu mu? Ortaya çıkan sürpriz tanık olayların seyrini değiştirecek mi?

SEMİRA ARSLAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 31 Mayıs 2017 yılında kaybolan 17 yaşındaki Semira Arslan'ın cesedi evlerinini bulunduğu bahçedeki su kuyusunda bulundu. Peki Semira Arslan'ı kim yada kimler neden öldürdü?

Tüm bunlar ve daha fazlası Müge Anlı'da...