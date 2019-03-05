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  • 05.03.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 10:03

nlı'da Antalya'daki bulundu mu? Semira Arslan'ı kim öldürdü (5 Mart)

ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen nlı'da 5 Mart canlı yayınında birbirinden şok gelişmeler yaşanacak. Antalya'da kaybolan 82 yaşındaki olayına cinayet gözüyle bakılırken, sır kayıpta ortaya çıkan sürpriz tanığın anlattıkları her şeyi değiştirecek. Peki Asım Bayram bulundu mu? Öte yandan su kuyusunda kolları ve ayakları kesik halde bulunan Semira Arslan'ı kim öldürdü sorusunun yanıtı aranacak. Tüm bunlar ve daha fazlasını canlı yayının izleyebilirsiniz. Müge Anlı 5 Mart yayınını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

ASIM BAYRAM NEREDE?

Tüm Türkiye günlerdir bu sorunun yanınıtını arıyor. Antalya'da kaybolan 82 yaşındaki bulundu mu? Ortaya çıkan sürpriz tanık olayların seyrini değiştirecek mi?

SEMİRA ARSLAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 31 Mayıs 2017 yılında kaybolan 17 yaşındaki Semira Arslan'ın cesedi evlerinini bulunduğu bahçedeki su kuyusunda bulundu. Peki Semira Arslan'ı kim yada kimler neden öldürdü?

Tüm bunlar ve daha fazlası nlı'da...

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