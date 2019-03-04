Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz aksiyon dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nazlı ve Tim, Karabatak'a kim olduklarını göstermek için harekete geçti. Yavuz Sami'ye yaptıklarının bedelini ödetse de arkasında deliller bıraktı. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler Söz 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

SÖZ 73. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyiciler şimdi Söz dizisinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Söz'ün yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karargâha bombalı saldırı yapmak üzere olan Karabatak'ı karşısında gören Tim, büyük bir şok yaşar. Tim ve Nazlı, Karabatak'a aslında kim olduğunu hatırlatmak için elinden geleni yapar.

YAVUZ ARKASINDA DELİL BIRAKIYOR

Sami'ye yaptıklarının bedelini ödeten Yavuz, arkasında bıraktığı delillerle zor duruma düşecektir. Derya delillerin derhal araştırılmasını isteyip, Yavuz'la karşılaştırılmasını talep eder. Derya'nın şüphelerinin farkında olan Yavuz, depoda vurulan kişinin kendisi olmadığına ikna etmesi gerekmektedir.

YAVUZ'A BEKLENMEDİK TEKLİF

Sami'nin ölümünün ardından Tarık, Cahit ve Samet artık sıranın kendilerine geldiğini anlamışlardır. Kurulması planlanan terör devletinin arazi tapuları için Yavuz'un peşlerine düşeceğinden emindirler. Ama geri adım atmamakta anlaşsalar da Samet, diğerlerinden gizli olarak Yavuz'u arayarak anlaşma yapmayı teklif eder. Ama bu anlaşma sandığı gibi kolay olmayacaktır.

YAVUZ ZAMANLA YARIŞTA!

Karabatak üzerinden kurduğu hain planı istediği gibi sonuçlanmayan Dragan ise yaşadığı hezimetin ardından hain bir planla karşılık vermek için harekete geçer. Tapuları alıp terör devleti planlarına büyük darbe vuran Yavuz, beklemediği bir haber alır. Tapulara karşı Turan ustanın canı söz konusudur. Yavuz için zamana karşı bir yarış başlar.