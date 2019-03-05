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  • 05.03.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 10:25

Müge Anlı 5 Mart canlı yayınında Gülay Palta'nın annesi bulundu!

4 Mart tarihinde Müge Anlı canlı yayınına katılan Gülay Palta, yıllardır görmediği annesini arıyordu. Müjdeli haber Gülay Palta'ya 5 Mart canlı yayınında geldi. Müge anlı ve ekibi Gülay Palta'nın kayıp annesi Suna Hanım'ı buldu. Gözyaşlarının sel olduğu o anlarda Gülay Palta'nın annesi Suna Hanım sağlık sorunları nedeniyle yayına katılmadı.

Müge Anlı 5 Mart canlı yayınında Gülay Palta'nın annesi bulundu!

4 Mart tarihinde Müge Anlı'ya annesini aramak için katılan Gülay Palta müjdeli haberi 5 Mart canlı yayınında aldı. Gülay Palta'nın annesi Suna Hanım, 5 Mart yayınan canlı olarak bağlandı.

Annesini yayına çağıran Gülay Palta hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Gülay Hanım'ın annesi Suna Hanım önce sağlık sorunları nedeniyle yayına katılamayacağını söyledi. Ardından diğer eşi ve çocukları yüzünden gelemeyeceğini açıkladı. Gülay Palta annesi Suna Hanım'a "Parkta görüşmek istemiyorum. En azından fotoğrafını gönderseydin' dedi. Suna Hanım ise çocuklarıyla konuştuktan sonra haber vereceğini söyledi.

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