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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 20:56

filminin oyuncuları kimler? ne?

filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler Jack Reacher 2 filminin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne? İşte detaylar...

Jack Reacher 2 filminin oyuncuları kimler?

Jack Reacher filmi beyaz perdede izleyicilerin dikkatini çeken yapımlardan birisi olmuştu. Film, beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla filminin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jack Reacher 2 filminin konusu ne? İşte Jack Reacher 2 filmine dair merak edilen detaylar...

JACK REACHER OYUNCULARI

Jack Reacher filminin başrollerinde Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Austin Hebert, Robert Catrini ve Robert Knepper gibi isimler yer alıyor.

JACK REACHER KONUSU VE HİKAYESİ

Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir.

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