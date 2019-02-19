Jack Reacher filmi 2012 ABD yapımı aksiyon ve gerilim türündeki bir filmdir. Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan filmle ilgili izleyiciler araştırma yapıyor. İzleyicilerin merak ettiği soruların başında Jack Reacher oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Peki, Jack Reacher konusu ve hikayesi ne? İşte Jack Reacher filmine dair merak edilen detaylar...

JACK REACHER OYUNCULARI

Jack Reacher filminin başrollerinde Tom Cruise, Rosamund Pike ve Robert Duvall gibi isimlerin yer alıyor. Film İngiliz yazar Lee Child'in "One Shot" adlı romanından, Christopher McQuarrie tarafından uyarlanmıştır. Öte yandan Richard Jenkins, Robert Duvall ve Jai Courtney de filmin oyuncuları arasında yer alıyor.

JACK REACHER KONUSU VE HİKAYESİ

Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturmakta, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu sırada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşısı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur ve birkaç dakika içinde 5 masum insan kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybeder.

Usta bir nişancının elinden çıktığı belli olan bu olayı Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin faili yakalanır. Fakat sorgu esnasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kağıda sadece "Jack Reacher'ı bulun!" yazar. Tüm kanıtlar gün gibi ortadayken eski bir asker olan Jack Reacher olayın görünmeyen yönlerini açığa çıkartacağı bir davanın içine girecektir.

Bu arada zanlı Jason Barr'ın avukatı Helen Rodin de Bölge Savcısı olan Alex Rodin'in kızıdır. Baba-kız arasındaki hesaplaşmanın boyutları ise çok farklıdır.