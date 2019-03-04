Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?

a)Su ayısı

b)Kutup ayısı

c)Bozayı

d)Panda

Doğru Cevap: A: Su ayısı