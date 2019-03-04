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  • 04.03.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 21:53

Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya "Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan 'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?

a)

b)Kutup ayısı

c)Bozayı

d)Panda

Doğru Cevap: A: Su ayısı

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