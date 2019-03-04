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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 20:45

Beyazıt Kampüsü'nün ana giriş kapısının en üstünde hangi ın sı vardır?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya " Beyazıt Kampüsü'nün ana giriş kapısının en üstünde hangi ın sı vardır?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün ana giriş kapısının en üstünde hangi padişahın tuğrası vardır?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan 'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya " Beyazıt Kampüsü'nün ana giriş kapısının en üstünde hangi ın sı vardır?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün ana giriş kapısının en üstünde hangi padişahın tuğrası vardır?

A- Abdülaziz

B- Abdülmecid

C- II. Abdülhamid

D- Mehmed Reşad

Doğru Cevap: A-Abdülaziz

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