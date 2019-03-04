Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: 1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir?

Doğru cevap: D - Karakurt