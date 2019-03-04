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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 20:27

olan deniz canlısı hangisidir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya " olan deniz canlısı hangisidir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Yanyüzergillerden olan deniz canlısı hangisidir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan 'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu " olan deniz canlısı hangisidir?" yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Yanyüzergillerden olan deniz canlısı hangisidir?

a)Denizanası
b)Ahtapot
c)Mürekkep balığı
d)

Doğru Cevap: D (Kalkan balığı)

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