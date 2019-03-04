Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu "Yanyüzergillerden olan deniz canlısı hangisidir?" yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Yanyüzergillerden olan deniz canlısı hangisidir?

a)Denizanası

b)Ahtapot

c)Mürekkep balığı

d)Kalkan balığı

Doğru Cevap: D (Kalkan balığı)