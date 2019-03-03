İlk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Nöbet, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekti. İlk bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Nöbet 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Nöbet dizisine dair merak edilen detaylar...

NÖBET 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyiciler ilk bölümün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

NÖBET İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan Korkut, teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada askerini korumak için kendi canını feda ederek, şehit düşer. Onun yerine gelen Binbaşı Barış, evlatlarının başını öne eğmemeye ve Orhan Yüzbaşı'yı şehit eden hainleri bulmaya yemin etmiştir.

MÜCADELE BAŞLIYOR

Jandarma Özel Harekat timinin komutanı Jandarma Yüzbaşı Yiğit Alkan ise dağlarda Orhan Yüzbaşı'nın şehit olduğu saldırının da arkasında olan Jiyan kod adlı teröristin peşindedir. Devre arkadaşı ve yakın dostunu öldüren teröristi bulmaya o da yeminlidir. Bu iki gözüpek asker, Hatay'da huzursuzluk çıkarmak isteyenlere karşı birlikte mücadele edeceklerdir.

BARIŞ BİNBAŞI BÖLGEYE GELİYOR

Barış Binbaşı daha bölgeye adım atar atmaz, bölgenin zenginlerinden Ziya Cevran huzursuzluk çıkarmıştır. Ziya Cevran ve oğlu Ferit'in daha birçok sorun çıkaracağı ve kontrol altında tutulmaları gerektiği aşikardır.

YÜZBAŞI TERÖRİSTİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Tüm bunlar olurken Yiğit Yüzbaşı, Jiyan ile ilgili bir istihbarat alır, timiyle beraber peşine düşer. Barış Binbaşı da aynı terör örgütünün ahin bir plan peşinde olduğunu farkeder ve bölgenin en ıssız vadisinde Jandarma Kuvvetleri'ne kurulan pusuyla karşı karşıya kalır.

NÖBET OYUNCULARI

Nöbet dizisinin oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kürşat Alnıaçık, Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Salih Bayraktar, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek ve Orkun Ok yer alıyor.