Kardeş Çocukları 7. bölüm fragmanı yayında mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinin yeni bölümü sona erdi. Dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından izleyiciler Kardeş Çocukları 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair merak edilen detaylar…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeş Çocukları 7. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dikkat çeken son bölümün ardından dizide heyecan arttı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay Hayat'a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır. Umay'ın tuzağına düşen Hayat, annesiyle ilgili yeni bir hayal kırıklığının pençesinde, bir kez daha dağılır. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan ise öğrendiklerinin ağırlığıyla büyük bir karar vermek üzeredir.

HAYAL VE HAYAT KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Diğer yanda, Volkan ve Hayat arasındaki çekim giderek gözle görülür hale gelirken, Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya gelir. Ümran'la arasındaki duvarları yıkmaya kararlı olan Yıldırım'ın attığı beklenmedik adım ise, düşman kardeşler için yepyeni bir dönemi başlatır.

CEMAL KONTROLDEN ÇIKIYOR

Ümran'a olan hastalıklı sevgisiyle kıvranan Cemal, hızla Umay'ın kontrolünden çıkar. İki kardeş de büyük tehlike altındadır. Yıldırım'ın ailesinin Amerika'dan dönmesi ise, sadece Ümran ve Umay için değil, Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara gebedir.