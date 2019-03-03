Diriliş Ertuğrul 138. bölüm fragmanında Ertuğrul Alıncak'la anlaşma yapıyor

TRT 1 ekranlarında her çarşamba izleyicileri ekran başına kitleyen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Heyecan dolu sahneleriyle Diriliş Ertuğrul'un 138. bölüm fragmanı yayınlandı. Şimdi izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte diziye dair dikkat çeken detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 138. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul son bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. İzleyiciler yeni bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Moğolların hain planları sonucunda Kayı obasını basan Alıncak, Osman'ı kaçırmıştı. Ertuğrul Bey ise İlbilge ve kurduğu oyunla Komutan Alıncak'tan gizlice bilgiler toplarak Osman'ın yerini bulmuş ve onu kurtarmıştı. Alıncak ise Osman'ın kaçırıldığından habersiz olduğundan Ertuğrul'a hanlı pazarda hain bir tuzak kurmuştu.

ERTUĞRUL BEY DÜŞMANLARINI TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR

Ertuğrul Bey ise kurulan bu tuzağı fark edip, Alıncak'ın ondan istediği gizli sanığın içini boşaltmış Artuk Bey'in de planıyla hanlı pazarda Alıncak ve adamlarını gafil avlamıştı. Elinde koz olarak kullanacağı bir şey bulamayan Alıncak, Ertuğrul Bey'in kaybolan vergileri geri getireceğini söylemesiyle Ertuğrul Bey'e obasını geri vermiş ve yeniden anlaşmak zorunda kalmıştı.

BEYBOLAT BEY NE YAPACAK?



Obada ise Moğolların gölgesinde hüküm sürdüren Sırma, Selcan Hatun'u öldürmek için hançerini çekmişti. Kendini savunan Selcan Hatun ise hançeri Sırma'ya saplamıştı. Peki Sırma yaşayabilecek mi? Bu meseleyi duyan Beybolat Bey ne yapacak? İlbilge'nin yardımıyla zindandan kaçan Süleyman'ın akıbeti ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 138. BÖLÜM FRAGMANI