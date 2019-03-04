ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında 82 yaşındaki Asım Bayram hakkında son durum nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Antalya'da süren arama çalışmalarından ne haber geldi? Asım Bayram'ı tanıyan kişiler neler söyledi? Müge Anlı'da bugün neler oldu merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...