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  • 04.03.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 10:15

son bölümde Antalya'da bulundu mu? Asım Bayram hakkında son gelişmeler (4 Mart)

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan 'nın son günlerde en çok merak edilen konularından biri olan Antalyalı bulundu mu izleyici merak ediyor. Esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan Asım Bayram'dan haber alınamıyor. Bir dolandırıcılık çetesinin eline düştüğü ve cinayete kurban gittiği düşünülen Asım Bayram hakkında son dakika haberleri neler? Başta Asım Bayram olmak üzere, Müge Anlı canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.

Müge Anlı | CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında 82 yaşındaki hakkında son durum nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Antalya'da süren arama çalışmalarından ne haber geldi? Asım Bayram'ı tanıyan kişiler neler söyledi? Müge Anlı'da bugün neler oldu merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...

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