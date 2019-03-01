Her hafta cuma günü Show TV'de izleyici karşısına çıkan Gülperi izleyicileri ekran başına kitledi. Gülperi ve Kadir, yollarını bir daha ayırmamak üzere birleştirdi. Ancak kısa süren mutluluğun ardından çift yeni bir karar aşamasına gelmek zorunda kaldılar. Heyecan dolu yeni bölümün ardından izleyiciler Gülperi 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Gülperi dizisine dair dikkat çeken detaylar....

GÜLPERİ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gülperi'de bu hafta izleyiciler mutlu anlara tanık oldu. Gülperi ve Kadir'in evlenmesinin ardından yaşananlar herkesi şaşırttı. Peki, Gülperi 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yollarını ayrılmayacak bir biçimde birleştiren Kadir ve Gülperi, artık resmi olarak evli olmalarının mutluluğunu kısacık bir süre yaşayabilirler. Onları bekleyen bambaşka sorunların içine savrulmaları çok az bir zaman alacaktır.

HASAN EYÜP'ÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRÜYOR

Hasan Eyüp'le hesaplaşmasında onun gerçek yüzünü görür ve Bedriye'yle birlikte hayatlarının en büyük darbelerinden birini alırlar. Gökhan Seyit'in kaybının arkasındaki gerçeklerin peşine düşer.

GÜLPERİ VE KADİR YENİ BİR KARAR AŞAMASINDA

Gülperi ve Kadir bunca zamandır birlikte aldıkları yolun sonunda, mutluluklarını artık herkese açıklamaya karar verirler. Ancak hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalır ve bambaşka bir karar aşamasına gelmek zorunda kalırlar.