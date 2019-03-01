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  • 01.03.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 10:12

canlı yayınındaki Asım bayram hakkında son durum ne? (1 Mart) Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında günlerdir aranan Asım Bayram'a ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz bir şekilde kaybolan Asım Bayram araştırılmaya devam ediyor. Antalya Kepez'de devam eden arama çalışmalarında son durum nedir? Asım Bayram dolandırıcı çetesinin eline mi düştü? Müge Anlı'da bugün enler oluyor merak ediyorsanız, (1 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında 82 yaşındaki Asım Bayram hakkında son durum nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Antalya'da süren arama çalışmalarından ne haber gelecek? Asım Bayram'ı tanıyan kişiler neler söyledi? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, ını izleyebilirsiniz...

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