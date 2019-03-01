ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında 82 yaşındaki Asım Bayram hakkında son durum nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Antalya'da süren arama çalışmalarından ne haber gelecek? Asım Bayram'ı tanıyan kişiler neler söyledi? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...