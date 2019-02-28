Star TV ekranlarında her perşembe izleyicilerin dikkatini çeken Avlu dizisinde bu hafta şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dizinin sevilen karakteri Deniz'i canlandıran Demet Evgar'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Şimdi Demet Evgar Avlu dizisinden ayrılacak mı sorusu dizinin izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Avlu dizisinde Deniz ölecek mi? İşte Avlu dizisine dair dikkat çeken detaylar...

DEMET EVGAR AVLU DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Avlu dizisinin sevilen karakteri Demet Evgar'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Avlu'nun son sahnesinde Deniz'in Kudret tarafından bıçaklanması akıllara Demet Evgar'ın diziden ayrılacağı ihtimalini getiriyor. Demet Evgar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde belli olacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra Yiğit'i bir inşaatta elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bulur. Bu sırada arkasından yaklaşan Zerrin'in adamı onu bayıltıyor. Ardından da Yiğit'i bıçaklıyor. Yiğit'i çözüp onu bıçaklayan Azra olarak göstermek için bıçağı baygın yatan Azranın eline yerleştiriyor ve ardından bıçağı Yiğit'in yanına atarak çıkıyor.

PELİN'İN İFADESİNİ KABUL EDİYOR

Azra ayıldığında Yiğit'i ölmüş olarak bulur. Bu sırada siren seslerini duyan Azra ordan kaçıyor. Pelin mahkemeye çıkacağı zamanı beklerken avukat ona annesinin kazada yaralandığını ve hayatta kalmasının onun elinde olduğunu söylüyor. Murat avukatı görünce müdahale ediyor. Mahkemeye çıkan Pelin verdiği son ifadeyi geri çekerek nöbetçi mahkemede verdiği ifadeyi kabul ediyor.