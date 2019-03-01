Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölüm dün akşam Atv ekranlarında yine nefes kesti. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Çukurova son bölümde yaşananlardan sonra izleyici merakla 'Bir Zamanlar Çukurova 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' diye aramaya başladı. Kaçıranlar yukarıdaki videodan, Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölümü full izleyebilirler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. SON BÖLÜM FULL İZLE