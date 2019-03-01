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  • Son Güncelleme: 01.03.2019 13:42

23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

22. son bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Çukurova, yine tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. İzleyiciler, son bölüm yayınlandıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova 23. yeni bölüm fragmanını merakla bekledi. merak ediyorsanız, haberimizin detayından yebilirsiniz...

Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölüm dün akşam Atv ekranlarında yine nefes kesti. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Çukurova son bölümde yaşananlardan sonra izleyici merakla 'Bir Zamanlar Çukurova 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' diye aramaya başladı. Kaçıranlar yukarıdaki videodan, Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölümü full izleyebilirler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. SON BÖLÜM FULL İZLE

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