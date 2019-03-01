Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin oyuncuları kimler? Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit konusu nedir?

Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmi beyaz perdenin ardından ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmin yayınlandığı esnada izleyiciler Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit oyuncuları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken film izleyenleri ekran başına kitledi. Peki, Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit konusu nedir? İşte Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmine dair merak edilen detaylar...

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT OYUNCULARI KİMLER?

Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin oyuncuları arasında Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi yeni isimler bulunurken, Vivica A. Fox ve Jeff Goldblum ilk filmdeki rollerini sürdürüyor. İlk serinin başrol oyuncusu Will Smith ise 2. seride yer almıyor.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT KONUSU NEDİR?

Kurtuluş Günü'nün üzerinden 20 yıl geçmiştir ve tüm dünya devletleri birlikte çok daha gelişmiş bir savunma sistemini kullanmaktadır. Hatta Ay'a da bir üs yapılmıştır. Ancak mağlup olmalarından hemen önce uzaya yardım çağrısı yapan yaratıkların çağrısı alınmıştır ve uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaktır.

Yaşanan olaylardan ders çıkartan dünya ulusları ters mühendislik metotlarıyla uzaylı teknolojisinden faydalanıp bir dünya savunma sistemi kurmak için işbirliği yaparlar ancak bu savunma sistemi bile bu arada teknolojilerini geliştirmiş olan uzaylıların ilkinden daha ileri ve benzersiz bir güçle saldırıları karşısında işe yaramayacaktır. Tükenmenin eşiğine gelen insanoğlunun kaderi, geriye kalan birkaç cesur ve yetenekli insana bağlıdır.Dünyanın geleceği, bir grup insanın göstereceği kahramanlıklarla belirlenecektir.