Hercai dizisinin yayınlanan tanıtımlarının ardından izleyiciler diziyle ilgili detayları merak etmeye başladı. ATV ekranlarının yeni dizisi şimdiden dikkat çekmeye başladı. Hercai dizisi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Hercai dizisi ne zaman başlıyor? Hercai oyuncuları ve konusuna dair merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik.

HERCAİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai'nin ilk fragmanı izleyicide büyük ilgi uyandırdı. Hercai'nin tanıtımlarını izleyen seyirciler şimdiden Hercai dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

HERCAİ OYUNCULARI

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Başlamışlı gibi isimler yer alıyor.

HERCAİ KONUSU

Dizinin tanıtımında, birbirini çok seven ve birbirine çok aşık iki gencin acı sonla biten hikayesi sonucunda yazılmış, zengin kültürümüzün bir ürünü olan "Bir Ay Doğar"a yer verildi. Dizinin tanıtımda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü'ne yer verildi. Yapımcılığını, Mia Yapım'ın üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" konusunu ele alacak.

HERCAİ TANITIM