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  • 01.03.2019 23:26
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 23:26

75. bölüm fragmanı yayında mı? Fikret harekete geçiyor!

Star TV ekranlarının dikkat çeken dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Şimdi izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbullu Gelin dizisine dair dikkat çeken detaylar...

Cuma günlerinin dikkat çeken dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle ekranlara geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde Süreyya ve Faruk aileleri nedeniyle kendilerini ihmal ettiklerinin farkına vardılar. Fikret duyduğu itiraf sonucunda beklenmedik bir şekilde harekete geçti. Şimdi izleyiciler İstanbullu Gelin 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölüme dair dikkat çeken detaylar...

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