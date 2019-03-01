Cuma günlerinin dikkat çeken dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle ekranlara geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde Süreyya ve Faruk aileleri nedeniyle kendilerini ihmal ettiklerinin farkına vardılar. Fikret duyduğu itiraf sonucunda beklenmedik bir şekilde harekete geçti. Şimdi izleyiciler İstanbullu Gelin 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölüme dair dikkat çeken detaylar...
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