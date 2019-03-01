Her hafta cuma günü izleyicileri ekran başına kitleyen Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekranlara geldi. Mesut intikamını almak için harekete geçti. Derman'ın bulunduğu mahalleye giderek, mahalle girişinde teröristlerle çatıştı. Mesut'a ne olacağı izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar 508. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar dizisine dair dikkat çeken detaylar...

ARKA SOKAKLAR 508. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'ın son bölümünde Mesut'a ne olacağı merak ediliyordu. Son ana kadar dizide heyecan doruktaydı. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler fragmanı merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 508. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut tek başına, Derman ve Muhip'in peşinden, Kemerli mahallesine gider. Mahalle girişinde teröristlerle çatışır ve Derman'ın kaldığı evi bulur. Mesut çapraz ateşte kalır ve şarjörü bitmek üzereyken ekiptekiler gelir. Ekibimiz, Derman ve Muhip'i ellerinden kaçırırlar. Engin, Mesut'u açığa alır. Mesut silah ve rozetini teslim eder.

SELİN YALNIZ KALMAK İÇİN OTELE YERLEŞİYOR

Selin ise, yalnız kalmak için Ağva'da bir otele yerleşir. Otel sahibi ve kızıyla birlikte kötü günlerini atlatmaya çalışır. Mesut, Derman'ın saklandığı mahalleye tek başına dalıyor ve hayatını tehlikeye atıyor.

MESUT VE EKREM TEHLİKEDE!

Mesut yeniden içki içmeye başlar. Ekrem, Derman'dan haber aldığını ve operasyona Mesut'la birlikte gitmek istediğini söyler. Mesut en sonunda kabul eder. Uyuşturucu yüklü kamyonu durdurur. İçindeki adamları vurup Ekrem'le birlikte kamyonu kaçırırlar. Muhip'e kamyonun içindeki uyuşturucular karşılığı, Derman'ı istediklerini söylerler. Muhip, Mesutları kandırır ve takas sözü verdiği yere adamlarını gönderir. Mesut ve Ekrem tehlikededir. Derman'ın aklı doğudan gelen uyuşturucu sevkiyatındadır. Kendisi de araçla birlikte geri gitmek istemektedir. Bu fikir Muhip'in aklına yatar.