Perşembe günlerinin dikkat çeken dizisi Çarpışma, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kadir Adalı, yeni bölümde Veli'yi yakaladı. Veli'nin söyledikleri karşısında çılgına dönen Yusuf'un neler yapacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Heyecan dolu yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi Çarpışma 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Çarpışma dizisine dair dikkat çeken detaylar...

ÇARPIŞMA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma'da bu hafta ortalık iyice gerildi. Kadir Adalı'nın öğrendikleri karşısında neler yapacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 13. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir'in, Asiye'nin evine geldiği ve kapıyı Asiye'nin yardımcısı Bahar'ın açtığı duygu yüklü bölümde, Kadir'in ev sahibini çağırma ricasına Bahar, "Kim geldi diyeyim?" sorusuyla karşılık veriyor. Kadir'in "Oğlu Yusuf geldi deyin!" cevabı ise Bahar'ı çok şaşırtıyor.

ASİYE VE OĞLU KADİR ARASINDA DUYGUSAL ANLAR

Ürkek adımlarla eve giren Kadir'i gören ve yıllarca hep bu anın hayalini kuran Asiye'nin gözlerinden yaş, dudaklarından ise "Oğlum!" sözü dökülüyor. Kendisini daha kundakta bir bebekken terk eden annesini yıllar sonra karşında gören Kadir ile annesi Asiye arasında neler yaşanacağı ise büyük merak uyandırıyor.

KADİR ADALI, VELİ'DEN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Adalı'nın, Veli'yi yakaladığının ve çok öfkeli olduğu görülüyor. Kadir; Veli'nin annesi Asiye hakkında anlattıklarıyla çılgına dönerken, gerçek adının Yusuf olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşıyor. Veli'ye, Cansız'ın yerini soran ancak cevap alamayan Adalı'nın "Biz şu anda senin hikayenin sonundayız!", Haydar'ın da "Adalı, Veli'ye bir şey yapma!" sözleri ise akıllara, "Adalı, Veli'yi öldürecek mi?" sorusunu getiriyor.