ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Acı gerçeklerin ortaya çıktığı bu bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Çukurova'da gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. İzleyiciler yeni bölümün sona ermesinin ardından Bir Zamanlar Çukurova 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisine dair merak edilen detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu, itirafların peş peşe geldiği yeni bölümün ardından izleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da herkesin bildiği ama dile gelmeyen acı gerçekler bu bölümde gün yüzüne çıkıyor! Üstü türlü oyunlarla kapatılmaya çalışılan hakikatler çok can yakacak. Büyük Hanım'ın ortadan kaybolması tüm konağı ayağa kaldırmıştı! Neyse ki Demir Yaman, annesi Hünkar'ı ahalinin de yardımıyla buluyor.

ÇUKUROVA'DA ORTALIĞI KARIŞTIRAN İTİRAF!

Züleyha, oğlu Adnan için taktığı maskeyi, Yılmaz ve Müjgan dedikodularına dayanamayınca bir kenara bırakıyor. Çukurova'ya damga vuracak bir itirafta bulunuyor; "Ben bir tek Yılmaz'ı sevdim. Elimde değil, kalbimin sahibi o. Vur, kır, öldür beni istediğini yap ama bunu değiştiremezsin, kalbimin sahibini değiştiremezsin". Bu sözler karşısında çılgına dönen Demir Yaman, Züleyha'yı kovuyor ama oğlu Adnan'ı vermemeye kararlı. Peki Demir, uğruna her şeyi feda edebileceği Adnan'ın, kendi oğlu olmadığını duyunca ne yapacak?

MÜJGAN'A SİLAH ÇEKİLİYOR

Apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor. Kendini insan hayatı kurtarmaya adamış olan Müjgan Doktor, ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyor.

YILMAZ MÜJGAN'IN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Masada tüm hevesi, coşkusu ve aldığı yüzükle başbaşa kalan Yılmaz, buluşmaya gelmeyen Müjgan'ın peşine düşüyor. Çukurova'ya gelecek sürpriz misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak.