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  • 28.02.2019 01:32
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 01:32

Unutursam Fısılda filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi ve konusu ne?

Unutursam Fısılda filmi beyaz perdenin ardından televizyonda izleyicilerin karşısına çıktı. İzleyiciler filmin televizyonda yayınlanmasının ardından Unutursam Fısılda filminin oyuncuları kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Unutursam Fısılda filminin konusu...

Unutursam Fısılda filminin oyuncuları kimler?

filmi vizyona girdiği dönemde seyircilerin dikkatini çeken filmlerden birisi olmuştu. Film beyaz perdenin ardından televizyonda da izleyici karşısına çıktı. Filmin yayınlandığı saatlerde izleyiciler Unutursam Fısılda filminin oyuncuları kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. Unutursam Fısılda konusu ile ilgili merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik.

UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI

Unutursam Fısılda filminde Hatice'nin gençliğini Farah Zeynep Abdullah, yaşlılığını Hümeyra canlandırıyor. Filmin diğer karakterlerinden birisi olan Hanife'nin yaşlılığını Işıl Yücesoy, gençliğine ise Gözde Çığacı canlandırıyor. Dörtlüye kadroda Mehmet Günsur ve Kerem Bürsin gibi isimler eşlik ediyor.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Unutursam Fısılda filminin çekimleri Ödemiş'in Birgi Mahallesi'nde ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

UNUTURSAM FISILDA KONUSU

Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kzı kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde muhafazakar bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir.

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