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  • 28.02.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 10:12

ında hakkında sıcak gelişmeler! (28 Şubat)

ında polis ve jandarma ekipleri tarafından ablukaya alınan Antalya Kepez'deki bölgede neler yaşanıyor? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 82 yaşındaki 'ın arama çalışmaları hakkında hangi sıcak gelişmeler yaşanacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (28 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

ında kaybıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak. Asım Bayram'a ne oldu? Yaşlı adam çetenin tuzağına mı düştü? Asım Bayram'a kendisini emlakçı olarak tanıtan Medeni Bey yalan mı söylüyor? (28 Şubat) Müge Anlı canlı yayınında yaşananları merak ediyorsanz, ATV Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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