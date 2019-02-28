ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram kaybıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak. Asım Bayram'a ne oldu? Yaşlı adam çetenin tuzağına mı düştü? Asım Bayram'a kendisini emlakçı olarak tanıtan Medeni Bey yalan mı söylüyor? (28 Şubat) Müge Anlı canlı yayınında yaşananları merak ediyorsanz, ATV Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...