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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 00:09

43. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes, Vedat'ı öldürecek mi?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte sevilen diziye dair detaylar...

Sen Anlat Karadeniz 43. bölüm fragmanında Nefes, Vedat'ı öldürecek mi?

Her hafta çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kitleyen dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Nefes, Vedat ile karşı karşıya kaldı. İzleyiciler yayınlanan heyecan dolu bölümün ardından yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler büyük bir merakla yayınlanacak fragmanı bekliyor. İzleyicilerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır. Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir.

TAHİR VEDAT'IN BABASININ KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur. Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜM FRAGMANI

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