TRT 1 ekranlarında her hafta çarşamba günü izleyicileri ekran başına kitleyen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta ortalık iyice karıştı. Ertuğrul son bölümde kendisine kurulan tuzakları fark ederek hem Osman'ı kurtardı hem de Alıncak'ı zor bir duruma düşürdü. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Diriliş Ertuğrul 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 138. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yine izleyicileri ekran başına kitleyecek bir bölümle ekranlara geldi. Peki, Diriliş Ertuğrul 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Moğolların hain planları sonucunda Kayı obasını basan Alıncak, Osman'ı kaçırmıştı. Ertuğrul Bey ise İlbilge ve kurduğu oyunla Komutan Alıncak'tan gizlice bilgiler toplarak Osman'ın yerini bulmuş ve onu kurtarmıştı. Alıncak ise Osman'ın kaçırıldığından habersiz olduğundan Ertuğrul'a hanlı pazarda hain bir tuzak kurmuştu.

ERTUĞRUL BEY DÜŞMANLARINI TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR

Ertuğrul Bey ise kurulan bu tuzağı fark edip, Alıncak'ın ondan istediği gizli sanığın içini boşaltmış Artuk Bey'in de planıyla hanlı pazarda Alıncak ve adamlarını gafil avlamıştı. Elinde koz olarak kullanacağı bir şey bulamayan Alıncak, Ertuğrul Bey'in kaybolan vergileri geri getireceğini söylemesiyle Ertuğrul Bey'e obasını geri vermiş ve yeniden anlaşmak zorunda kalmıştı.

BEYBOLAT BEY NE YAPACAK?



Obada ise Moğolların gölgesinde hüküm sürdüren Sırma, Selcan Hatun'u öldürmek için hançerini çekmişti. Kendini savunan Selcan Hatun ise hançeri Sırma'ya saplamıştı. Peki Sırma yaşayabilecek mi? Bu meseleyi duyan Beybolat Bey ne yapacak? İlbilge'nin yardımıyla zindandan kaçan Süleyman'ın akıbeti ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 138. BÖLÜM FRAGMANI