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  • 27.02.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 10:15

canlı yayında Adem Kara ve Asım Bayram cinayetleri hakkında son durum nedir? (27 Şubat)

canlı yayınında Adem Kara cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, sırlarla dolu cinayetlerin gerçekleri ortaya mı çıkıyor? (27 Şubat) ında balık adamlar ve arama köpeklerle aranan Asım Bayram'a tuzak mı kuruldu? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (27 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Adem Kara cinayeti ve Asım Bayram'ın sırlarla dolu kaybı hakkında sıcak gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı'dan, 82 yaşındaki Asım Bayram'ın esrarengiz kaybını aydınlatacak üç soru! 27 Şubat ında yaşananları merak ediyorsanız, Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz...

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