Kuzgun 3. Bölüm fragmanı: Arabadaki ceset kime ait?

Hem konusu hem de oyuncularıyla ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi Kuzgun'da gerilim dolu sahneler yaşanacak. Dila bir yandan Kuzgun'a inanmaya çalışırken diğer yandan intikam için döndüğünü kanıtlayan olaylarla karşılaşmaya başlar.



KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Kuzgun ile Kesik'i yan yana gören Dila'nın kalbi paramparça olur. Dila'nın Kuzgun'a olan güveni de yara almıştır. Ona yeniden canını emanet edecek kadar güvenip güvenemeyeceğini anlamak için, tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamle kısa bir süreliğine duygularına yenilmeleri, sımsıkı sarılmaları ile sonuçlanır. Ama Dila, Kuzgun'u sınamaya devam edecek ve aralarında keskin bir yüzleşme yaşanacaktır. Meryem, yıllar sonra ilk kez Rıfat'ın karşısına çıkar ve ikili arasında kelimenin tam anlamı ile bir söz düellesu yaşanır.

Kuzgun ile Kumru da yine yıllar sonra ilk kez karşı karşıya gelirler. Bu anlara Meryem de şahit olur ve Kuzgun'un vereceği tepkiyi, gizlice takip eder. Kuzgun, Şeref'le yaptığı anlaşmadan sonra, Rıfat'ı ortadan kaldıracağı günün planını yapar. Ancak Kuzgun'un planı, vereceği kurbanla altüst olur. Kuzgun'un alacağı bu ağır darbeden sonra, Kuzgun ile Dila arasında iyileşmesi zor bir yara ve uçurum açılacaktır. Kuzgun artık intikam yolculuğunda keskin bir dönemece girmiştir. Bu yolda ya ölecek, ya da hayatta kalmaya devam edecektir.