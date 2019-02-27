Çarşı Pazar filmi, internette en çok aranılanlar arasında yer aldı. Esnaf komedisi olan Çarşı Pazar filmi Kahraman'ın aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak geçimini kazandığı ve tanıştığı Tuncay yüzünden işlerinin tehlikeye girdiği Kahraman'ın hikayesini anlatan Çarşı Pazar filmi nerede çekildi? Çarşı Pazar oyuncuları kimler? İşte Çarşı Pazar filmi ile ilgili merak edilenler...

ÇARŞI PAZAR FİLMİ NERED ÇEKİLDİ?

2015 yılında vizyona giren komedi filmi Çarşı Pazar filmi Tokat'ın Niksar ilçesinde çekilmiştir.

Çarşı Pazar'ıın oyuncu kadrosunda ise Erdem Yenenler, Ayhan Taş, Elif Nur Kerkük, İlker Aksum, Emin Olcay, Doğa Konakoğlu, Deniz Özerman, Billur Kalkavan ve Muharrem Gülmez yer alıyor.

ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU

Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.