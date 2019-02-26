Show TV'de yayınlanan Çukur'un son bölümü ekranlara geldi. Çukur'u 2. sezon 21. bölümünde, dosyanın gerçek olduğunu söyleyen Yücel, Yamaç'a dosyanın şifrelerini anlatıp bunları Mahsun'a anlatmasını istiyor. Dosyayı alıp Yücel'in yanından çıkan Yamaç, Mahsun'a gidiyor. Dosyaya kurdele bağlayıp bir hediye gibi Mahsun'a sunan Yamaç, Mahsun'a bu hediyenin sadece kendisine özel olduğunu söylüyor. Son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur 2. sezon 21. bölüm özeti ve 55. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 55. yeni bölüm ilk sahne;

Gazeteleri karıştıran Aliço'nun dikkatlice araştırma yaptığı sahnede Selim Aliço'nun, istediği bilgilere ulaşıp ulaşmadığını öğrenmeye çalışıyor. Yamaç'tan gizli bir iş yapmak istemeyen Aliço'nun tedirginliği dikkat çekerken, Selim'in ne öğrenmek istediği merak uyandırıyor.

ÇUKUR SEON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Silah sevkiyatının patlamasından sonra çılgına dönen Yamaç soluğu Yücel'in yanında alıyor. Yücel'i terastan sarkıtan Yamaç, Yücel'in bu işlerle alakasının olmadığını söylemesi ile terastan çekip karşısına oturtuyor. Yücel'i sorgulamaya başlayan Yamaç, Karakuzuların bu silahlarını ne yapacağını öğrenmeye çalışırken Karakuzaların asıl mesleğinin organ işi olduğunu öğreniyor. Karakuzların para kaynağının bu iş olduğunu anlatan Yücel, Mahsun'un bu operasyonlardan haberinin olmadığını ve Çeto ne derse ona inandığını söylüyor.

Silah sevkiyatından haberi olan Mahsun soluğu Uluç'un yanında alıp mekanda onu arıyor. Uluç'u bulup üzerinde kızını kullanarak baskı kuran Mahsun, Uluç'un yazıhanesi ile kalmayıp tersaneye de Avni ve adamlarını yolluyor. Avni'nin liderliğinde baskına başlayan Karakuzular, Damla'ya ulaşmak için çatışmaya başlıyor. Uluç'un gözleri önünde kızı alın komutu veren Mahsun, Uluç'a akıllı olmasını söylüyor.

Uluç'tan kızının tehlikede olduğunu duyan Cumali hiç vakit kaybetmeden soluğu tersanede alıyor. Yerde yatan adamları görür görmez silahını çeken Cumali, odalara kontrol ederken bir anda kendini namlunun ucunda buluyor. Cumali'yi mekanı basan adamlardan sanan Damla, Cumali'nin Koçovalı olduğunu öğrenince silahını indirip bir dahakine böyle bir durumda içeri girerken seslenmesini söylüyor.

Mahalledeki aşevinde Sultan'ı yemek yaparken gören Mahsun yanına gidiyor. Dalga geçer tavırlarla mekana giren Mahsun'u gören Meke ve adamları koşarak aşevine geliyor. Meke'ye durmasını söyleyen Sultan, Mahsun'a aç olup olmadığını soruyor. Mahallede gezerken Mahsun'un Sultan'ın aşevine geldiğinin haberini alan Vartolu ise silahına sarılıp koşmaya başlıyor. Kimsesizlik konusunda konuşmaya başlayan Sultan, Mahsun'un dikkatini çekiyor. Sultan, Mahsun'a eğer bu yaptıklarını yapmasaydı bir annesi de kendisi olabileceğini söylüyor.

Mahsun'un söyledikleri sonrası aklı Saadet ve bebeğinde kalan Vartolu, eve koşarak gidiyor. Eve yetişir yetişmez kapıyı çalan Vartolu, Saadet'i iyi görmesi ile rahat bir nefes alıyor. Eve kimsenin gelip gelmediği soran Vartolu'nun sözü silah sesleri ile kesiliyor. Evin arka tarafına geçen Vartolu, Veysel'i karşısında görünce şaşırıyor. 4 kişinin saldırdığını ama kendisinin adamları kaçırdığını anlatan Veysel, Vartolu'ya işinin düştüğü için eve geldiğini söylüyor.

Damla'yı alıp eve misafir olarak getiren Cumali, Damla'yı sakin kalmasını konusunda uyarıda bulunuyor. Hayatının Cumali gibi adamlarla geçtiğini söyleyen Damla, Cumali'yi kolundan çekip gerekeni yaptığını söylüyor. Babası ile yaşayabilmesi için böyle olmasını gerektiğini söyleyen Damla, kendisine saldıranların öldürmek için saldırdığını ekliyor. Belindeki silahı gösterip ilk silah tutuğunda 9 yaşında olduğunu söyleyen Damla, sevmese de silahı taşımak zorunda olduğunu ekliyor.

Metin ve Celasun sayesinde depoyu bulan Yamaç herkesi baskın için topluyor. Girişteki Karakuzları indiren Yamaç'ı kötü bir sürpriz bekliyor. Deponun kapısı açılması ile içerden bir ordu adam çıkması ile Koçovalılar köşeye sıkışıyor. Ne yapacağını bilmeden çatışmaya devam eden Yamaç, Salih'in gelmesi ile rahatlıyor. Salih ise Saadet'i ve bebeğini düşünüp, yaşadıklarının öfkesini Karakuzulardan çıkarmaya başlıyor. Vartolu kolundan vurulmasına rağmen öfkesinden bir şey kaybetmiyor. Koçovalılar depo baskını sayesinde hem silahlara hem de tırlara kavuşuyor.

Medet ile meyhaneye giden Vartolu'nun masasına beklemediği bir misafir geliyor. Vartolu'nun baskındaki halini merak eden Yamaç, Vartolu ile konuşmak için masasına oturuyor. Saadet'i koruyamadığını düşündüğü için Saadet'i annesinin evine bıraktığını söyleyen Vartolu bu durumun çok üzücü olduğunu söylüyor. Böyle babalık yapamadığını söyleyen Vartolu, Yamaç'a ailesini kendi başına koruyabilmesi için bir yol bulması gerektiğini söylüyor.

Yıldız'ı ziyarete giden Cumali onu evde bulamayınca komşulara sorup soruşturup Yıldız'ın işe gittiğini öğreniyor. Evin önünde arabada Yıldız'ın gelmesini bekleyen Cumali, Yıldız gelir gelmez sorgu moduna geçiyor. Cumali'nin baskısından sıkılan Yıldız, Cumali'ye pavyondan geldiğini söylüyor. Cumali'nin bu işe karşı çıkmasına sinirlenen Yıldız eski defterleri açıyor. Cumali'ye mahalle Karakuzular'dayken ne yaptığını iş yaptığını bilip bilmediğini soran Yıldız, Cumali'ye beğenmezse gidebileceğini söylüyor. Söyleyecek bir şeyi olmayan Cumali ise Yıldız'ın kolunu bırakıp arabasına gidiyor.

Yamaç, Aliço ile beraber dosyaları incelerken odaya giren Sena, Sultan'ın herkesi kahvaltıya çağırdığını söyleyip Yamaç'ı da alıp kahvaltı masasına dönüyor. Damla'yı karşısında görünce şaşırıp sohnet etmeye başlayan Yamaç, Damla'nın isteğiyle aradaki sizi kaldırıyor. Yamaç ve Damla'nın bu halleri ise önce Sena'nın sonra Karaca ve Akşın'ın dikkati çekiyor. Kahvaltı masasına son dahil olan ise Cumali oluyor.

Mahallede gezerken gençlerin silah kutularını indirdiğini gören Mahsun olanlara dikkat kesiliyor. Çukur gençleri ve Karakuzular arasında tam bir gerginlik başlayacakken adamlarını durduran Mahsun, Sena'yı görüyor. Mahallenin gençlerini bırakan Mahsun, Sena'nın peşine takılıyor. Mahsun'un kendini takip ettiğini anlayan Sena izini bir ara sokakta kaybettirdikten sonra bir anda Mahsun'un karşısına çıkıyor. Sena ile kısa bir konuşmadan sonra olayı aşevindeki konuşmaya getiren Mahsun, Sena'ya Sultan'a ne anlattığını soruyor.

Karakuzuların eski evde bıraktığı dosyalar sayesinde Yamaç Karakuzuların tutuğu kayıtlara bir bir ulaşıyor. Kayıtları bir dosya halinde toplayıp Yücel'in yanına gelen Yamaç dosyanın doğruluğunu Yücel'e doğrulatıyor. Dosyanın gerçek olduğunu söyleyen Yücel, Yamaç'a dosyanın şifrelerini anlatıp bunları Mahsun'a anlatmasını istiyor. Dosyayı alıp Yücel'in yanından çıkan Yamaç, Mahsun'a gidiyor. Dosyaya kurdele bağlayıp bir hediye gibi Mahsun'a sunan Yamaç, Mahsun'a bu hediyenin sadece kendisine özel olduğunu söylüyor.

Veysel'le beraber adrese gelen Vartolu durumdan rahatsız olduğunu Veysel'e söylüyor. Her şeyin normal olduğunu söyleyen Veysel, arkadan dolaşma bahanesi ile arabadan inip Çeto'nun yanına gidiyor. Vartolu ve Medet arabadan iner inmez karşısına Remzi çıkıyor. Remzi'yi öldü bilen Vartolu bir anda karşısında Remzi'yi görünce Medet'le beraber şaşırıp kalıyor. Remzi'nin işaret ile Vartolu ve Medet'in karşısına bir ordu Karakuzu çıkıyor ama boş gelmeyen Vartolu işaretini verince tüm Çukur Karakuzulara saldırmaya başlıyor.

Çeto ile bir olup Vartolu ve Medet'i tuzağa çeken Veysel'in ölüm fermanı imzalanıyor. Limanda Vartolu ve Yamaç, Karakuzularla çatışırken Veysel'i öldürme işi ise Cumali'ye düşüyor. Veysel'i bir gölge gibi takip eden Cumali en uygun anda Veysel'e bıçağı saplıyor. Limanda ise keskin nişancı tüfeği olan biri namlusunu bir Koçovalı kardeşlere bir Çeto'ya çeviriyor. Medet ise Çeto'nun arkasından dolaşıp arkasından silahını çekiyor.