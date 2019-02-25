Her hafta pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Söz'de bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Yavuz büyük bir yol ayrımına girdi. Derya, Yavuz hakkında gizli kalması gereken her şeyi öğrenmeye çok yaklaştı. Nefes kesen yeni bölümün ardından izleyiciler Söz 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair dikkat çeken detaylar...

SÖZ 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Söz yeni bölümüyle ekranlara geldi. Nefes kesen yeni bölümün ardından izleyiciler Söz 72. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz bir yol ayrımındadır, Derya onun hakkında gizli kalması gereken bilgileri öğrenmek üzeredir. Resmi kayıtlarda yer almayan gizli görevinin ortaya çıkması Yavuz'un kendi başının çaresine bakması anlamına gelmektedir. Gerçekler ortaya çıkmadan önce Yavuz, bizzat kendisi gidip Derya'yla konuşmaya karar verir.

NAZLI TEHLİKELERDEN KAÇIYOR

Peşindeki tehlikeden kaçan Nazlı, sığındığı kişinin kim olduğundan habersizdir. İçine düştüğü zor durumun farkına vardığında ise asıl tehlikeyle yüzleşecektir.

SAMİ VE SAMET İSTEDİĞİNİ ELDE EDİYOR

Sami'nin içerde tutulmasının tek dayanağı olan Seda'nın, ifade veremeden suikasta uğramasının ardından, Sami ve Samet istediğini elde eder. Ekibiyle buluşan Sami'nin boş durmaya niyeti yoktur.

YAVUZ DRAGAN'IN PEŞİNDE

Dragan, Karabatak ile alakalı planlarını sürdürürken Yavuz Dragan'ın hain planının peşine düşmüştür bile. Sami'nin boş durmayıp bu planda Dragan'a yardım ettiğini öğrendiği an ise Sami için yolun sonu gözükmüştür.

Nazlı'dan haber alamayan Erdem, kızının Karabatak'ın peşinden gittiğini öğrenir. Tim ile birlikte Nazlı'nın izini bulmak için çıktıkları yolculuğun sonu Karabatak'a çıkacaktır.