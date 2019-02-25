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  • 25.02.2019 17:16
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 17:16

8. sezon ne zaman? HBO'dan ı

Dünyaca ünlü ve izlenme rekorları kıran dizi serisinin 8. sezon fragmanı büyük heyecan yarattı. Son sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Game of Thrones’ta neler yaşanacak? Game of Thrones ne zaman yayınlanacak?

Game of Thrones 8. sezon ne zaman? HBO'dan Game of Thrones fragmanı

Merakla başlaması beklenen ile ilgili HBO tarafından yeni bir video yayınlandı. Dizinin fenomenlerini heyecanlandıran fragmanda yeni sezon dizileri yer alırken Game of Thrones'tan da kısa sahneler yer alıyor.

HBO 2019 DİZİ FRAGMANI

Game of Thrones 8. sezonu gösteren sahnede Westeros'a kışın geldiği görülüyor. Bir yandan Daenerys Targaryen'in ordusu tehlikeli bir şekilde ilerlerken bir yandan da üzerlerinden ejderhalarının geçtiği görülüyor. Halk korkulu anlar yaşarken Arya Stark ise cesur duruşuyla dikkat çekiyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANI

Dünya çapında izlenen Game of Thrones dizisi yayınlanacak olan 8. sezonuyla izleyicilerine veda edecek. Game of Thrones 8. sezon yayın tarihi Amerika'da 14 Nisan 2019 olarak belirlendi. İşte fragman…

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