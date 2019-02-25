Çukur 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu'ya ne olacak?

Show TV ekranlarının büyük bir merakla takip edilen dizisi Çukur'da ortalık iyice karıştı. İzleyiciler yayınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Şimdi izleyiciler Çukur 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Çukur'un bu haftaki bölümüne dair merak edilen detaylar...

ÇUKUR 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta pazartesi günü izleyici karşısına çıkan Çukur'da bu hafta heyecan doruktaydı. İzleyiciler büyük bir merakla yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın, Çeto'nun herkesten sakladığı bir sırrını öğrenmesi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede tansiyonu yükseltecek. Mahsun'un beklenmedik bir anda Sultan'ın açtığı aşevine gelmesi Çukur'dakileri deliye döndürecek. Ancak Sultan'ın, Mahsun karşısındaki tavrı herkes için şoke edici olacak.

DAMLA'NIN YOLU KOÇOVALILARLA KESİŞİYOR

Uluç'un kızı Damla'nın yolu Koçovalılar ile kesişecek. Cumali ile aralarındaki inatlaşma ekran başındakilerde heyecan yaratacak. Büyük çatışmaların olacağı bol aksiyonlu bu bölümde, sürpriz bir isim Çukur'a veda edecek.