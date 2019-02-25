Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 25.02.2019 16:11
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 16:11

Söz 71. yeni bölümde Yavuz zor bir durumla karşı karşıya kalıyor!

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Söz’de heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Bu akşam Star TV’de yayınlanacak olan Söz dizisinde Derya, Yavuz hakkındaki gerçekleri öğrenecek mi? Yol ayırıma giren Yavuz ne yapacak? İşte Söz dizisinin yeni bölümünden ipuçları…

Söz 71. yeni bölümde Yavuz zor bir durumla karşı karşıya kalıyor!

Konusu ve oyuncularıyla ilgi gören dizi Söz'de gerilimli sahneler devam ediyor. Söz dizisinde bu hafta Yavuz, riski bir durumla karşı karşıya kalır. Yavuz, gizli görevini herkes öğrenmeden önce Derya ile konuşabilecek mi? Nazlı içinde bulunduğu tehlikeden kurtulabilecek mi? İşte yaşanacaklar…

SÖZ 71. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yavuz bir yol ayrımındadır, Derya onun hakkında gizli kalması gereken bilgileri öğrenmek üzeredir. Resmi kayıtlarda yer almayan gizli görevinin ortaya çıkması Yavuz'un kendi başının çaresine bakması anlamına gelmektedir. Gerçekler ortaya çıkmadan önce Yavuz, bizzat kendisi gidip Derya'yla konuşmaya karar verir.

Peşindeki tehlikeden kaçan Nazlı, sığındığı kişinin kim olduğundan habersizdir. İçine düştüğü zor durumun farkına vardığında ise asıl tehlikeyle yüzleşecektir. Sami'nin içerde tutulmasının tek dayanağı olan Seda'nın, ifade veremeden suikasta uğramasının ardından, Sami ve Samet istediğini elde eder. Ekibiyle buluşan Sami'nin boş durmaya niyeti yoktur.


Dragan, Karabatak ile alakalı planlarını sürdürürken Yavuz Dragan'ın hain planının peşine düşmüştür bile. Sami'nin boş durmayıp bu planda Dragan'a yardım ettiğini öğrendiği an ise Sami için yolun sonu gözükmüştür. Nazlı'dan haber alamayan Erdem, kızının Karabatak'ın peşinden gittiğini öğrenir. Tim ile birlikte Nazlı'nın izini bulmak için çıktıkları yolculuğun sonu Karabatak'a çıkacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriSöz 71. yeni bölümde Yavuz zor bir durumla karşı karşıya kalıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar