Mandıra Filozofu 2014 yılında vizyona girdi. Bugün Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak olan Mandıra Filozofu'nun oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Çökertme köyünde yaşayan, modern hayata sırtını çevirmiş olan Mustafa Ali'nin hikayesini anlatan Mandıra Filozofu filmi nerede çeildi? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? İşte Mandıra Filozofu oyuncu kadrosu ve konusu...

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filmi Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyünde çekildi. Yapımcılığını Birol Güven'in üstlentiği, yönetmenlik koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu Mandıra Filozofu'nun senaryosunuda Birol Güven kaleme aldı.

Filmin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel rol alıyor.

KONUSU

Mustafa Ali paraya karşıdır. Çökertme köyünde yaşayan, modern hayata sırtını çevirmiş olan Mustafa Ali günlerini kitap okuyarak geçirmektedir. Çalışmaya karşı olan Mustafa Ali her türlü yaşamsal ihtiyacı için doğanın ona verdiği nimetlerden faydalanır. Cavit ise İstanbul'da yaşayan zengin bir işadamıdır. Hayatı boyunca sürekli çalışmış olan Cavit'in tek derdi çalışmak, kazanmak ve birikim yapmaktır. Çökertme köyünde, Mustafa Ali'nin arazisini alarak butik otel yaptırmak isteyen Cavit'in hayatı, Mustafa Ali ile tanışınca altüst olur.