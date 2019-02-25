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  • 25.02.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 23:43

Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan 'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Osmanlı Devleti'nde, adı kul anlamına gelen abd ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?

A)1

B)2

C)4

D)5

Cevap: C)4

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