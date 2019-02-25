Hercai dizisi ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları merak ediliyor

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Hercai dizisi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin tanıtımlarını izleyen seyirciler şimdiden Hercai dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Hercai dizisinin konusu ne? Hercai dizisinin oyuncuları ile ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

HERCAİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İntikamdan doğan bir aşk masalını anlatan yeni dizi Hercai'nin ilk fragmanı izleyicide büyük ilgi uyandırdı. Fragmanın yayınlanmasının hemen ardından izleyici, "Hercai ne zaman başlayacak" sorusunun cevabını arıyor. Hercai'nin yayın tarihi henüz belli olmadı.

HERCAİ OYUNCULARI

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

HERCAİ KONUSU

Dizinin tanıtımında, birbirini çok seven ve birbirine çok aşık iki gencin acı sonla biten hikayesi sonucunda yazılmış, zengin kültürümüzün bir ürünü olan "Bir Ay Doğar"a yer verildi.

HERCAİ TANITIM