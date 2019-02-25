ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Kadınlarda ve erkeklerde Dünya Kupası'nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası'nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir

A)Brezilya

B)Arjantin

C)Fransa

D)Almanya

Cevap: D (Almanya)