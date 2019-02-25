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  • 25.02.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 23:24

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Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan 'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kadınlarda ve erkeklerde Dünya Kupası’nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Kadınlarda ve erkeklerde Dünya Kupası'nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası'nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir

A)Brezilya

B)Arjantin

C)Fransa

D)Almanya

Cevap: D (Almanya)

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