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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 10:09

canlı yayınında cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! (25 Şubat)

canlı yayınında cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Trabzon'da yaşanan yle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, (25 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Trabzon'da yaşanan cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? Faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, evinin yakınındaki su kuyusundan çıkan ceset hakkında hangi korkunç gerçekleri ortaya çıkartacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (25 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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