ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında Trabzon'da yaşanan Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? Faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, evinin yakınındaki su kuyusundan çıkan ceset hakkında hangi korkunç gerçekleri ortaya çıkartacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (25 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...
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