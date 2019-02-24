Uzun zamandır izleyiciler tarafından merak edilen, Necati Şaşmaz'ın yapımcısı olduğu Nöbet dizisinin yayın tarihi açıklandı. Diziyi merakla bekleyen izleyiciler şimdi Nöbet dizisi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Nöbet dizisinin oyuncuları ile ilgili merak edilen detayları sizin için derledik. Peki, Nöbet dizisinin konusu ne? İşte Nöbet dizisine dair merak edilen detaylar...

NÖBET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Nöbet dizisinin yayın tarihi belli oldu. İzleyicilerin merakla beklediği dizi 3 Mart Pazar akşamı Show TV'de izleyici karşısına çıkacak.

NÖBET OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını Pana Film'in yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

NÖBET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Yayınlanan tüm tanıtımları yoğun ilgi gören 'Nöbet'in seyircilerle buluşan tanıtımında Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)'ın da bulunduğu Hatay'ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender'in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor. Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender'in "Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!" sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.