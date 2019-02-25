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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 12:38

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı: Sizi de o masayı da alayınızı patlatacağım!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 4 sezondur devam eden, Salı günlerinin vazgeçilme dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde güç savaşları başlıyor. Façalılar ile Çakırbeyliler'in savaşı devam ederken, kardeşlerinin intikamını almak için masadaki herkesi tehdit edecek. İşte 126. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

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