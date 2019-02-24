Her pazar Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kardeş Çocukları dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Yayınlanan bölümün ardından dizinin izleyicileri yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, izleyicilerin merakla beklediği Kardeş Çocukları 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeş Çocukları dizisinde bu hafta ortalık iyice karıştı. Yıldırım ve Ümran'ın sürpriz karşılaşmalarıyla sırlar ortaya çıktı. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Kardeş Çocukları dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım ve Ümran'ın sürpriz karşılaşmalarıyla birlikte gizli gerçekler çorap söküğü gibi çözülmeye başlar. Ümran'ı bir anda Hayat'ın annesi olarak karşısında bulmak da, Umay'ın kim olduğunu anlamak da Yıldırım için sarsıcı olur. Hayatının şokunu yaşayan Ümran ise, geçmişin bitmek bilmez öfkesi ve acısıyla baş başa, üstelik büyük sırrını korumak için Umay'la iş birliği yapmak zorundadır.

YILDIRIM PİŞMANLIK ATEŞİYLE YANIYOR

Yıldırım, yıllardır içinde yanan pişmanlık ateşiyle Ümran'a sesini duyurabilmek için çırpınırken, Hayat ise annesinin de teyzesinin de Yıldırım'la ilgili bir şeyler sakladığının farkında ve iz peşindedir. Diğer yanda, Volkan'ın Hayat'la ilgilenmeye başladığını fark eden Hayal kıskançlık krizleriyle baş etmeye çalışırken, Volkan ve Hayat arasındaki çekim Ümran'ı da huzursuz eder.

HAMLELER ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Düşman kardeşler, zoraki iş birlikleriyle ortak hedeflerine ulaşıp birbirlerinden kurtulmayı başarmak üzereyken hem Cemal'den hem de Yıldırım'dan gelen hamleler ortalığı karıştırır. Umay'ın, geçmişin gölgesinden kurtulmak için attığı acımasız adım ise, bir anda bütün dengeleri değiştirir.