Maide'nin Altın Günü filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi ve konusu ne?

Maide'nin Altın Günü filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmin yayınlandığı saatlerde izleyiciler Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. Maide'nin Altın Günü filmine dair merak edilen detayları sizin için derledik. Peki, Maide'nin Altın Günü filminin konusu ne? İşte merak edilen detaylar...

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ OYUNCULARI

Maide'nin Altın Günü filminin başrolünde Ezgi Mola yer alıyor. Filmde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİN KONUSU

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Maide'nin Altın Günü filminin çekimleri Sarıyer ve Kozyatağı'nda gerçekleşti.