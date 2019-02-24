Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlyas harekete geçiyor!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan sürüyor. Reyting rekortmeni dizinin son bölümünde gerilim iyice arttı. Façalıların masaya oturması savaşı farklı bir alana çekti. Yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler merakla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dair merak edilen detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 126. BÖLÜĞM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan giderek artıyor. Dizide Façalılarla, Çakırbeylilerin arasındaki savaş giderek büyüyor. Peki, izleyicilerin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar. Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır.

FAÇALILAR ESKİ İŞLERİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar. Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir. Çakırbeyli hanesinde ise evin erkeklerinin aksine, düşmanların barışmasına yönelik planlar yapılmaktadır.

ÖMÜR HAYRİYE ANA'NIN KARŞISINDA

İlyas'ı otelde ziyaret eden Ömür, çok geçmeden Hayriye Ana'nın radarına takılır. Haberdar olduğu görüşmenin kahramanını soruşturmaya başlayan Hayriye Ana, Ömür'ü karşısında bulunca krizi fırsata çevirme konusunda ne kadar hünerli olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır.